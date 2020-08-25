الكاظمي إلى عمّان للمشاركة في قمة مصرية عراقية أردنية

بغداد/عمان- (د ب أ):

توجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى الأردن على رأس وفد وزاري، الثلاثاء، للمشاركة في قمة ثلاثية عراقية أردنية مصرية تعقد في العاصمة عمّان.

وذكر تلفزيون "العراقية" الحكومي اليوم أن الكاظمي غادر بغداد متوجها إلى عمان للمشاركة في القمة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقا لبيان للديوان الملكي الأردني، فإن القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث، إضافة إلى بحث قضايا إقليمية.

وعُقِدت القمة الثلاثية الأولى في القاهرة في مارس 2019، تلتها قمة ثانية في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.