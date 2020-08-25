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لليوم الرابع.. تايلاند تسجل "صفر" وفيات وإصابات محلية بكورونا

10:39 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
لليوم الرابع.. تايلاند تسجل "صفر" وفيات وإصابات محلية بكورونا

فيروس كورونا

بانكوك- أ ش أ:

سجلت تايلاند 5 حالات إصابة وافدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفيات أو إصابات محلية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و402 حالة توفي منها 58.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19)، قوله "إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من الولايات المتحدة وتركيا وعمان وإندونيسيا وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي".

ولم تسجل الوزارة أي حالات إصابة أو وفاة محلية لليوم الرابع على التوالي، مشيرة إلى تعافي 3229 حالة بينما لايزال هناك 115 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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