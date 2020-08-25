آبي أحمد يصل إلى الخرطوم.. و"سد النهضة" على طاولة المباحثات (صور)

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وكالات:

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، الى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا لإجراء مباحثات مع القادة السودانيين حول محادثات سد النهضة والنزاعات الحدودية بين البلدين.

وكان فى استقبال آبي أحمد بالمطار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين، مُلتزمين بارتداء الكمامات في ظل تفشي فيروس كورونا المُستجد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ووفق السفيرالإثيوبي الجديد لدى الخرطوم يبلتال أميرو، ستُعقد خلال الزيارة لقاءات مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

واشار السفير، وفق "سونا"، إلى أن الزيارة تصب في إتجاه تعزيزالعلاقات بين البلدين وتعضد العلاقات الثنائية وتعظم الأدوارالمتبادلة بين البلدين والشعبين.