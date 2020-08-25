بمشاركة السيسي.. قمة مصرية أردنية عراقية في عمّان

عمان- (د ب أ):

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قمة ثلاثية في عمّان اليوم الثلاثاء، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

ووفقا لبيان للديوان الملكي الأردني، فإن القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

وعُقِدت القمة الثلاثية الأولى بالقاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت بنيويورك في سبتمبر من العام الماضي.