جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على أهداف جنوبي غزة

غزة- (د ب أ):

شنت قوات إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على أهداف متفرقة جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة صفا الفلسطينية للأنباء أن "طائرة إسرائيلية مُسيرة قصفت أرضًا قرب مطار غزة المدّمر شرقي محافظة رفح".

وأشارت إلى أنه وبعد دقائق عاودت طائرات حربية إسرائيلية قصف ذات المكان.

وأوضحت أن دبابات إسرائيلية استهدفت نقطة للضبط الميداني في منطقة كرم أبو معمر قرب موقع "صوفا" شمالي شرقي محافظة رفح.

وأضافت أن غارة إسرائيلية ثالثة استهدفت نقطة للضبط الميداني عبر إطلاق عدة قذائف مدفعية عليها شرقي بلدة الفخاري جنوبي شرقي محافظة خانيونس.

وقالت إن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرة إلى حدوث أضرار مادية.