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"زوابع بسرعة 95 كليومتر".. العاصفة "لورا" تمر بالقرب من سواحل كوبا

04:53 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
"زوابع بسرعة 95 كليومتر".. العاصفة "لورا" تمر بالقرب من سواحل كوبا

عاصفة لورا

هافانا- (د ب أ):


ذكرت وسائل إعلام محلية، أن العاصفة الاستوائية "لورا" مرت أمس الاثنين، بالقرب من الساحل الجنوبي لكوبا، مصحوبة بأمطار غزيرة، دون أن تتسبب في حدوث أضرار كبرى.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن العاصفة تتحرك بسرعة بلغت 31 كيلومترا في الساعة، محدثة زوابع سرعتها 95 كيلومترا في الساعة.

وطغت مياه البحر على اليابسة في عدة مناطق وأجلت السلطات أكثر من 200 ألف شخص، وأدت العاصفة والزوابع إلى سقوط بعض الأشجار وتضرر أحد الجسور، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

يذكر أن العاصفة "لورا" أودت في السابق بحياة 13 شخصًا في هايتي وجمهورية الدومنيكان، ومن المتوقع أن تصل العاصفة الاستوائية اليوم الثلاثاء إلى خليج المكسيك، مع ازدياد قوتها.

عاصفة لورا هافانا كوبا أمطار غزيرة

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