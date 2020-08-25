كورونا يقتل 22 ألف عربي .. وأكثر من 11 ألف ضحية بدولتين

كتب -محمود عبدالرحمن:

جرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19"بالوطن العربي إلي مليون و192ألفًا و222إصابة، توفي منهم 22 ألفًا و28 حالة.

وتتصدر الوفيات عربيا العراق التي يتجاوز إجمالي الوفيات فيها بسبب كورونا 6 آلاف حالة، وبينما تأتي مصر في المركز الثاني بأكثر من 5 آلاف حالة وفاة.

ولم تعلن 5 دول عن إصابات جديدة أمس الاثنين، هي: العراق وجزر القمر والصومال وموريتانيا والسودان.