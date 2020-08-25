أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

كورونا يقتل 22 ألف عربي .. وأكثر من 11 ألف ضحية بدولتين

01:55 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
كورونا يقتل 22 ألف عربي .. وأكثر من 11 ألف ضحية بدولتين

كورونا في الوطن العربي

كتب -محمود عبدالرحمن:

جرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19"بالوطن العربي إلي مليون و192ألفًا و222إصابة، توفي منهم 22 ألفًا و28 حالة.

وتتصدر الوفيات عربيا العراق التي يتجاوز إجمالي الوفيات فيها بسبب كورونا 6 آلاف حالة، وبينما تأتي مصر في المركز الثاني بأكثر من 5 آلاف حالة وفاة.

ولم تعلن 5 دول عن إصابات جديدة أمس الاثنين، هي: العراق وجزر القمر والصومال وموريتانيا والسودان.

فيروس كورونا العراق جزر القمر الصومال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97478

    عدد المصابين

  • 66817

    عدد المتعافين

  • 5280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23758370

    عدد المصابين

  • 16236258

    عدد المتعافين

  • 815337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين