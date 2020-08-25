كورونا يقتل 22 ألف عربي .. وأكثر من 11 ألف ضحية بدولتين
كتب -محمود عبدالرحمن:
جرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19"بالوطن العربي إلي مليون و192ألفًا و222إصابة، توفي منهم 22 ألفًا و28 حالة.
وتتصدر الوفيات عربيا العراق التي يتجاوز إجمالي الوفيات فيها بسبب كورونا 6 آلاف حالة، وبينما تأتي مصر في المركز الثاني بأكثر من 5 آلاف حالة وفاة.
ولم تعلن 5 دول عن إصابات جديدة أمس الاثنين، هي: العراق وجزر القمر والصومال وموريتانيا والسودان.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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97478
عدد المصابين
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66817
عدد المتعافين
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5280
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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23758370
عدد المصابين
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16236258
عدد المتعافين
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815337
عدد الوفيات
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