وزير الدفاع الموريتاني يبحث مع نظيرته الفرنسية الوضع في مالي
موريتانيا - (أ ش أ)
بحث وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الوضع في مالي.
وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن المباحثات التي جرت مساء أمس الاثنين عبر الهاتف، تطرقت إلى الأوضاع الراهنة التي تعيشها العاصمة المالية باماكو.
وتشهد مالي تطورات سياسية متسارعة بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا يوم الثلاثاء الماضي وتولي المجلس العسكري السلطة في البلاد، ويجري وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مناقشات مع المجلس العسكري في مالي تتناول مصير الرئيس المخلوع.
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