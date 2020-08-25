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ترامب يعلن عن تقديم مليار دولار إضافية لبرنامج الغذاء للأسر

12:32 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
ترامب يعلن عن تقديم مليار دولار إضافية لبرنامج الغذاء للأسر

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، إن إدارته ستقدم مليار دولار إضافية لبرناج لتقديم الغذاء للأسر الأمريكية التي تعاني صعوبات ناتجة عن جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وتابع ترامب، في فعالية انتخابية من ولاية نورث كارولاينا، "اليوم أنا فخور أن أعلن أننا سنقدم مليار دولار إضافية لتمويل برنامج صندوق الغذاء من المزارعين إلى الأسر“"

ويتضمن البرنامج شراء منتجات غذائية من المزارعين والموردين وإتاحتها للأسر المحتاجة عبر مؤسسات غير هادفة للربح مثل بنوك الطعام وجمعيات دينية ومنظمات لرعاية المجتمع.

دونالد ترامب برنامج الغذاء للأسر جائحة فيروس كورونا

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