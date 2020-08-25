ترامب يعلن عن تقديم مليار دولار إضافية لبرنامج الغذاء للأسر
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، إن إدارته ستقدم مليار دولار إضافية لبرناج لتقديم الغذاء للأسر الأمريكية التي تعاني صعوبات ناتجة عن جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وتابع ترامب، في فعالية انتخابية من ولاية نورث كارولاينا، "اليوم أنا فخور أن أعلن أننا سنقدم مليار دولار إضافية لتمويل برنامج صندوق الغذاء من المزارعين إلى الأسر“"
ويتضمن البرنامج شراء منتجات غذائية من المزارعين والموردين وإتاحتها للأسر المحتاجة عبر مؤسسات غير هادفة للربح مثل بنوك الطعام وجمعيات دينية ومنظمات لرعاية المجتمع.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97478
عدد المصابين
-
66817
عدد المتعافين
-
5280
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
23758370
عدد المصابين
-
16236258
عدد المتعافين
-
815337
عدد الوفيات
إعلان