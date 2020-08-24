بعد مظاهرات طرابلس.. السراج يعلن نيته إجراء تعديل وزاري عاجل

طرابلس - (د ب أ)

أعلن رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق، فايز السراج، عن نيته إجراء تعديل وزاري عاجل، خاصة ما يتعلق بالوزارات الخدمية، حسبما أفادت بوابة "الوسط الليبية".

وأكد السراج خلال كلمة متلفزة له اليوم الاثنين، تعليقًا على التظاهرات التي اندلعت في طرابلس ومصراتة وعدة مدن ليبية، تنديدًا بتردي الأوضاع، أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أساس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد.

وتابع السراج قائلاً: "قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومية لتجاوز مشكلة المحاصصة".

كما دعا السراج، المؤسسات القضائية ومكتب النائب العام إلى إجراءات حازمة تجاه كل موظف عام تطاله شبهة الفساد.

وجدد السراج دعوته إلى إجراء انتخابات عامة في مارس القادم، كما حددها في بيان أصدره يوم الجمعة الماضي، قرر بموجبه وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية.

وتنصل من مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية في طرابلس الليبية، حسبما ذكرت العربية.

وزعم السراج، مساء اليوم الاثنين، أن هناك مندسين ومخربين بين صفوف المتظاهرين في طرابلس.

وفي وقت سابق، قال فتحي باشاغا وزير داخلية ما تسمى بالوفاق، على تويتر "الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن هم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار"، مشيرا إلى أن "نتائج التحقيقات ستحال لرئاسة الحكومة والنيابة العامة".

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حكومة الوفاق لإجراء تحقيق فوري شامل في أحداث العنف التي وقعت خلال تظاهرة في العاصمة طرابلس يوم أمس.

و اتهمت البعثة فى بيان لها قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق بـ"الاستخدام المفرط للقوة "مما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.

وكان المئات من الليبيبن قد خرجوا في تظاهرات احتجاجا على سوء الظروف المعيشية وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد.

وبحسب شهود عيان، قام رجال الأمن بإطلاق الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأظهرت مجموعة من الصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يرتدي زي الشرطة وهو يصوب سلاحه باتجاه متظاهر في أحد شوارع طرابلس، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وشددت البعثة على أنه "قد حان الوقت لكي ينخرط القادة الليبيون في حوار سياسي شامل، كما كان أعلن في الأسبوع الماضي".