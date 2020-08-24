إيطاليا: عودة إصابات كورونا للانخفاض بعد أيام من الارتفاع المتواصل
روما - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الاثنين، تسجيل 4 وفيات جديدة جراء وباء "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تراجعت للمرة الأولى منذ أيام الإصابات اليومية بالفيروس، حيث بلغت 953 حالة، بعد تسجيل 1210 إصابة مساء أمس الأحد.
وذكرت وزارة الصحة، في تقرير أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أن إجمالي الوفيات في إيطاليا جراء الجائحة ارتفع إلى 35 ألفا و441 شخصا، فيما وصل العدد التراكمي للذين أصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والمتوفين والمتعافين منذ تفشي وباء كورونا في فبراير الماضي، إلى 260 ألفا و298 شخصا، تماثل 205 آلاف و662 منهم للشفاء، بينما يبلغ اليوم مجموع الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة 19 ألفا و195 حالة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97478
عدد المصابين
-
66817
عدد المتعافين
-
5280
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
23758370
عدد المصابين
-
16236258
عدد المتعافين
-
815337
عدد الوفيات
إعلان