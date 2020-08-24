مدير هيئة البريد الأمريكي: لن نستعيد آلات الفرز التي أزيلت

واشنطن - (د ب أ)

قال مدير عام البريد الأمريكي لويس ديجوي، أمام الكونجرس اليوم الاثنين، إنه لن يستعيد آلات فرز البريد أو صناديق البريد التي أزيلت كجزء من مجموعة من التغييرات المثيرة للجدل في هيئة البريد الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وكانت جلسة الاستماع التي شهدها مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أكثر إثارة للجدل من جلسة استماع مماثلة عقدها مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون في الأسبوع السابق.

وأعرب بعض النواب الأمريكيين عن قلقهم من أن تؤخر الإصلاحات في الخدمة البريدية تسليم البريد في وقت سيصوت فيه الكثيرون بالبريد كإجراء أمنى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوقف ديجوي، وهو متبرع جمهوري منذ فترة طويلة، مؤقتا العديد من الإصلاحات في الخدمة البريدية لحين انتهاء الانتخابات.

ويعرقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمويل خدمة البريد الأمريكية ويقول إنها ستعزز التصويت بالبريد الذي يزعم أنه سيكون لصالح الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر نوفمبر .