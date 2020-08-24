الأمم المتحدة قلقة من احتمال وقوع "كارثة" في ليبيا حال اندلعت اشتباكات في سرت

وكالات:

أعلن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الإثنين، بأن الأمم المتحدة قلقة من احتمال وقوع كارثة إنسانية في ليبيا في حال اندلاع أعمال قتالية في منطقة سرت.

وقال دوجاريك، في إفادة إعلامية، ونقلته وكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء احتمال وقوع كارثة إنسانية إذا أدى التصعيد والتعبئة المستمرة حول سرت إلى عمليات عسكرية. ولا تزال حياة أكثر من 125 ألف شخص في سرت وحولها في خطر".

وأضاف، يواصل المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط ، ما يعرض حياتهم للخطر.

وذكر دوجاريك: "في الأسبوع الماضي، غرق 45 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة أطفال، أثناء غرق سفينة عندما انفجر محرك السفينة قبالة ساحل الجفرة".

وأكدت أنقرة، في وقت سابق، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها، تواصل التحضير لعملية عسكرية في منطقتي سرت والجفرة الاستراتيجيتين ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرة لتحشيدات عسكرية من الطرف الآخر تعتبرها تحضيرا لهجوم.

ومن جانبه، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات خلال زيارة للمنطقة العسكرية الغربية بمحافظة مرسى مطروح، غربي البلاد في الـ20 من حزيران/يونيو الماضي، أن دخول قوات حكومة الوفاق الليبية مدينة سرت ومحافظة الجفرة "خط أحمر" بالنسبة لمصر، ورفضت حكومة الوفاق الليبية تلك التصريحات معتبرة أنها "تدخل سافر" في الشؤون الداخلية لليبيا.