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مصر تؤكد حرصها على التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة

09:28 م الإثنين 24 أغسطس 2020
مصر تؤكد حرصها على التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة

السفير حمدي سند لوزا

القاهرة - (أ ش أ):
أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، حرص مصر على التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوقها ومصالحها المائية ويراعى مصالح الدول الثلاث.
جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية، اليوم الإثنين لسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، وذلك لاطلاعهم على آخر المستجدات اتصالاً بمسار المفاوضات الجارية حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وصرح السفير حمدي سند لوزا عقب الاجتماع بأنه أوضح للسفراء أن اهتمام مصر بإحاطة السفراء الأوروبيين بتطورات المفاوضات ينبع من حرصها على إطلاع المجتمع الدولي على آخر مستجدات التفاوض حول هذا الملف الحيوي، وكذلك من منطلق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الاتحاد الأوروبي بأطراف التفاوض الثلاثة.

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حمدي سند لوزا سد النهضة وزير الخارجية للشئون الأفريقية

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