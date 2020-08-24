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ميركل تطالب موسكو بتحديد هوية المسؤولين عن تسميم نافالني

08:03 م الإثنين 24 أغسطس 2020
ميركل تطالب موسكو بتحديد هوية المسؤولين عن تسميم نافالني

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، موسكو بإجراء تحقيق عن الاشتباه في تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني، وتحديد هوية المسؤولين عن ذلك وتقديمهم إلى المحاسبة.

وطالبت ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس، في بيان مشترك، السلطات الروسية بالكشف الشامل عن واقعة التسميم المحتمل لنافالني.

جاء ذلك بعد إعلان فريق الأطباء في مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم، بأن نتائج الفحوص السريرية تشير إلى أن نافالني تعرض للتسميم.

وقالت ميركل وماس: "نظرًا للدور البارز للسيد نافالني في المعارضة السياسية في روسيا، فإن السلطات هناك مدعوة بصورة ملحة لكشف ملابسات هذه الجريمة حتى آخرها وبشفافية كاملة"، وأضافا "ويجب تحديد المسؤولين وتقديمهم إلى المحاسبة".

وتابعت ميركل وماس: "نأمل في إمكانية تعافي السيد نافالني تماما وأمنياتنا الطيبة أيضا لأسرته التي تمر باختبار صعب".

ولم يتضمن البيان اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت متحدثة باسم شاريتيه ذكرت في وقت سابق من اليوم أن الحالة الصحية لنافالني خطيرة لكنها لا تهدد حياته.

أنجيلا ميركل ألكسي نافالني فلاديمير بوتي روسيا

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