الرئاسة الجزائرية: تنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور 1 نوفمبر المقبل
الجزائر - (أ ش أ):
أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الإثنين إجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم 1 نوفمبر المقبل.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل اليوم الإثنين رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقررة بدءا من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وأضاف البيان أنه تحدد موعد الأول من نوفمبر المقبل لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:ميركل تطالب موسكو بتحديد هوية المسؤولين عن تسميم نافالني
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97340
عدد المصابين
-
65927
عدد المتعافين
-
5262
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
23546527
عدد المصابين
-
16039779
عدد المتعافين
-
811438
عدد الوفيات
إعلان