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الحزب الجمهوري يسمي رسميا ترامب لتولي فترة رئاسية ثانية

06:35 م الإثنين 24 أغسطس 2020
الحزب الجمهوري يسمي رسميا ترامب لتولي فترة رئاسية ثانية

دونالد ترامب

وكالات:

أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، تسمية الرئيس الحالي دونالد ترامب، لتولي فترة رئاسية ثانية، وذلك بسحب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان الرئيس الأميركي حذر من أنّ تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 3 نوفمبر قد يستغرق أسابيع وربّما شهوراً، أو للأبد.

ووسط مخاوف من أن الاقتراع البريدي قد يربك مكاتب البريد ولجان الانتخابات المحلية، توقّع ترامب أن يتأخر الإعلان التقليدي عن النتيجة ليلة الانتخابات.

وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام "مجلس السياسة الوطنية" المحافظ "لن تكون هناك نتيجة لفرز الأصوات في 3 نوفمبر".

وأضاف "برأيي، لن يكون بإمكانكم معرفة نهاية هذه الانتخابات لأسابيع أو شهور وربّما الى الأبد".

دونالد ترامب الحزب الجمهوري الأمريكي الانتخابات الرئاسية الامريكية

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