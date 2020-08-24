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مستشفى ألمانية: ثمة مؤشرات على تعرض المعارض الروسي نافالني للتسمم

06:30 م الإثنين 24 أغسطس 2020
مستشفى ألمانية: ثمة مؤشرات على تعرض المعارض الروسي نافالني للتسمم

أليكسي نافالني

برلين - (د ب أ)

أعلنت متحدثة باسم مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الاثنين، أن أطباء المستشفى يفترضون، بناء على نتائج سريرية، أن المعارض الروسي اليكسي نافالني تعرض للتسمم.

وذكر المستشفى أن حالة نافالني خطيرة ولكنها لا تهدد حياته.

وأوضحت المتحدثة أنه لم يتم التعرف بعد على المادة التي تناولها نافالني، وقالت إن الفحوص الأولية تشير إلى أنها مادة من المجموعة الفعالة لمثبطات الكولين استراز.

وصرحت المتحدثة بأن نافالني يجري علاجه حاليا باستخدام مادة الأتروبين، ونوه إلى أن تأثير المادة السامة تم التثبت منه عدة مرات في معامل مستقلة.

ورأت المتحدثة أن نتيجة التسميم لا تزال غير مؤكدة بعد وأنه من غير المستبعد في اللحظة الراهنة إمكانية حدوث تداعيات لاحقة ولاسيما بالنسبة للجهاز العصبي.

ويرقد المعارض الروسي البارز في غيبوبة منذ يوم الخميس الماضي. وكان يجري علاجه أولا في مستشفى في سيبيريا قبل أن يتم نقله مطلع الأسبوع إلى مستشفى شاريتيه في برلين.

ولم يتخل مستشفى أومسك في سيبيريا عن تحفظه على نقل نافالني إلى ألمانيا، إلا يوم الجمعة الماضي.

اليكسي نافالني برلين ألمانيا تسمم

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