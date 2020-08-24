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إسبانيا تفرض قيودًا جديدة بعد زيادة الإصابات بكورونا

06:05 م الإثنين 24 أغسطس 2020
إسبانيا تفرض قيودًا جديدة بعد زيادة الإصابات بكورونا

فيروس كورونا في إسبانيا

مدريد - (د ب أ)

قالت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، إنها فرضت قيودًا جديدة في عدة مناطق بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أعلن رئيس إقليم كتالونيا كيم تورا، حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص.

وقال تورا "الوضع لم يعد مستقرا والأعداد تتزايد باستمرار."

وتعمل كاتالونيا أيضا على تقليل حجم الفصول المدرسية وإتاحة 500 ألف اختبار لفيروس كورونا في قطاع التعليم، على الرغم من نقص المعلمين والفصول الدراسية.

ويعود الطلاب إلى المدارس في أوائل سبتمبر كما يعود العديد من الموظفين من عطلاتهم الصيفية، مما أثار مخاوف من تزايد حالات الإصابة بشكل أكبر.

في منطقة مورسيا جنوب شرق إسبانيا، تم حظر تجمع أكثر من ستة أشخاص ليسوا من نفس العائلة.

وفي العاصمة مدريد، التي كانت الأكثر تضررًا، حثت السلطات الجميع على تجنب الاتصال الاجتماعي غير الضروري.

إسبانيا فيروس كورونا مدريد إقليم كتالونيا

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