بعد احتجاجات طرابلس.. السفير الأمريكي في ليبيا يعرب عن دعمه لحق التظاهر السلمي

وكالات:

أعرب السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن تأييده ودعمه لحق التظاهر السلمي في ربوع البلاد، وذلك بعد يوم واحد من خروج تظاهرات في العاصمة طرابلس ضد حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.

وقال السفير الأمريكي، في بيان صدر عن السفارة الأمريكية بليبيا، اليوم الاثنين إنه "يعرب عن دعمه لحق المواطنين في كافة ربوع البلاد في المشاركة في الاحتجاجات السلمية".

وحث القادة الليبيين على العمل معا لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب واغتنام هذه الفرصة السانحة للبلاد.

وأعرب السفير نورلاند عن قلق الولايات المتحدة بشأن النقص الحاد في الكهرباء، لا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا بشكل متزايد.

وكانت تظاهرات خرجت أمس الأحد، ضد حكومة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس ومصراتة، للتنديد بالوضع المعيشي الصعب.

وذكرت تقارير إعلامية ليبية محلية أن التظاهرات انطلقت للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية التي خلفتها الحرب الأهلية في ليبيا.

فيما أفادت فضائية العربية، بخروج تظاهرات في مدينة مصراتة، تزامنا مع احتجاجات طرابلس.

ويحاول المتظاهرون التحرك نحو المجلس الرئاسي الليبي، الذي يقوده السرا، للاحتجاج على سياسته في إدارة الأزمة الحالية، والتي أدت إلى سوء الوضع الاجتماعي لليبيين في مناطق سيطرته بالغرب.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام ليبية محلية، أنه سمع دوي إطلاق نار في تظاهرات طرابلس.

‏بينما نشرت صحف ومواقع ليبية، أبرزها "عيون ليبيا"، صور وفيديو للتظاهرات المطالبة بتغيير الوضع الصعب الحالي.