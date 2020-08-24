إثيوبيا تعود للمماطلة: دول المنبع ترفض حقوق مصر التاريخية في مياه النيل

وكالات:

من جديد، عاد وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاتشو، للتصعيد الإعلامي، وزعم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، "ادعاء وهيمنة ترفضهما دول المنبع"، وقال إن إثيوبيا لن تسمح لأي دولة "أن تسمح أو ترفض" استخدام مواردها الطبيعية.

وتأتي تصريحات أندارجاتشو التصعيدية بالتزامن مع عقد جلسة استكمال مفاوضات حول سد النهضة، اليوم الإثنين، وتجميع مقترحات مصر والسودان وإثيوبيا، واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة، وقبل أيام من رفع التقرير نهائي إلى دولة جنوب أفريقيا الجمعة المقبل.

وقال الوزير الإثيوبي إن "دول المنبع هي مصدر كل مياه النيل تقريبا، وإثيوبيا بحاجة إلى بناء السد، وعليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل".

وأشار إلى "ضرورة الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر من قبل جميع الدول المشاطئة لنهر النيل".

وأضاف: الخلاف بين الدول الثلاث كان كبيرا، ولكن بفضل المفاوضات الأخيرة صار هناك تقارب كبير، موضحا أن "أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه، دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها".