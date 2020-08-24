أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

111 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

04:04 م الإثنين 24 أغسطس 2020
111 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ

اقتحم، 111 مستوطنا، اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن 82 مستوطنا و20 طالبا يهوديا و9 عناصر من الشرطة الإسرائيلية اقتحموا ساحات المسجد وتجولوا بحماية شرطة الاحتلال في باحات المسجد.

هذا المحتوى من

Asha
المسجد الأقصى مستوطنون شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الخبر التالى:

"الصحة العالمية": 172 دولة انضمت لـ"كوفاكس" لتسريع إنتاج والنفاذ المتساوي للقاحات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97340

    عدد المصابين

  • 65927

    عدد المتعافين

  • 5262

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23546527

    عدد المصابين

  • 16039779

    عدد المتعافين

  • 811438

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون نزع الملكية العقارية