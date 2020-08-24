111 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
04:04 م الإثنين 24 أغسطس 2020
رام الله - أ ش أ
اقتحم، 111 مستوطنا، اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن 82 مستوطنا و20 طالبا يهوديا و9 عناصر من الشرطة الإسرائيلية اقتحموا ساحات المسجد وتجولوا بحماية شرطة الاحتلال في باحات المسجد.
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