111 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ

اقتحم، 111 مستوطنا، اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن 82 مستوطنا و20 طالبا يهوديا و9 عناصر من الشرطة الإسرائيلية اقتحموا ساحات المسجد وتجولوا بحماية شرطة الاحتلال في باحات المسجد.