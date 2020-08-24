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وكالة الأنباء السودانية: بومبيو يبحث في الخرطوم علاقات السودان وإسرائيل

03:52 م الإثنين 24 أغسطس 2020
وكالة الأنباء السودانية: بومبيو يبحث في الخرطوم علاقات السودان وإسرائيل

مايك بومبيو

الخرطوم - (د ب أ):

يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى الخرطوم غدا الثلاثاء، في زيارة رسمية للسودان يجري خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الاثنين، أن المباحثات تتعلق بدعم أمريكا للانتقال الديمقراطي في السودان وموضوع العلاقات مع إسرائيل.

وفق الوكالة، من المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب دعم أمريكا للسلام في السودان.

وتعتبر هذه الزيارة أول زيارة لوزير خارجية أمريكي منذ عام ٢٠٠٤، طبقا للوكالة.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد تشكيل الحكومة المدنية في السودان .

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة تأتي ضمن جولة تشمل إسرائيل، والبحرين والإمارات.

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السودان إسرائيل

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