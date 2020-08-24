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إيقاف رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الدنماركية عن العمل

03:38 م الإثنين 24 أغسطس 2020
إيقاف رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الدنماركية عن العمل

الدنمارك

كوبنهاجن - (د ب أ):

تم إيقاف رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الدنماركية عن العمل، عقب أن خلص تقرير رقابي أن الوكالة التي يترأسها أخفت معلومات وانتهكت القانون الدنماركي.

وقال المجلس الدنماركي لمراقبة عمل الاستخبارات ، وهو هيئة رقابية مستقلة ، اليوم الاثنين إن جهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي نفذ عمليات انتهكت القانون، شملت جمع و نشر معلومات خاصة عن الدنماركيين.

كما اتهم المجلس الاستخبارات بتزويده بمعلومات خاطئة وإخفاء حقائق أخرى. كما جاء في التقرير الرقابي أن الاستخبارات لم تحقق بشأن وحود نشاط تجسس محتمل داخل وزارة الدفاع الدنماركية.

ويشار إلى أن جهاز الاستخبارات الدفاعية لا يعمل فقط كوكالة استخبارات خارجية للدنمارك، ولكنه مسؤول أيضا عن الاستخبارات العسكرية.

وأوقفت الحكومة رئيس الاستخبارات عن العمل، بالإضافة إلى اثنين آخرين من المسؤولين على خلفية الاتهامات المطروحة.

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