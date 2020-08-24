مظاهرات عنيفة في ويسكنسون الأمريكية بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود

التوتر ازداد في أمريكا بعد مقتل جورج فلويد.

ويسكنسون- (بي بي سي):

اندلعت احتجاجات عنيفة في ولاية ويسكنسون الأمريكية بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود عدة مرات، عقب تلقيها بلاغ عن حادثة أسرية.

وقال حاكم الولاية، توني إيفرز، في تغريدة على تويتر إن الرجل يدعى جاكوب بليك.

وأضاف: "نحن نقف ضد الاستخدام المفرط للقوة، والتصعيد في التعامل مع السود في الولاية".

ووقع إطلاق النار في الساعة 5:00 مساء، بحسب التوقيت المحلي.

وقد نقلت الشرطة بليك إلى المستشفى مساء الأحد في حالة خطيرة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

لكنها لم تذكر الأسباب التي أدت إلى إطلاق النار عليه.

ويظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت كيف أطلق شرطي، من اثنين كانا يتبعان الرجل، النار عليه في الظلام، عندما كان يحاول فتح باب سيارة وركوبها في مدينة كينوشا.

وتجمع مئات من المحتجين أمام مقار الشرطة. ورشقوا الشرطة بالطوب وقنابل المولوتوف، وأضرمت النار في بعض السيارات، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وفرض حظر التجول خلال الليل.

وقالت الشرطة إن وزارة العدل في ويسكنسون ستفتح تحقيقا في الحادثة.

وتأتي حادثة إطلاق النار في وقت ازداد فيه التوتر في الولايات المتحدة بسبب وحشية الشرطة والعنصرية، في أعقاب مقتل جورج فلويد، الأمريكي الأسود البالغ 46 عاما بعد ضغط شرطي أبيض بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق، في ضواحي ولاية مينيسوتا.