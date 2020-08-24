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الصين: التلاعب السياسي الذي تقوم به واشنطن "محكوم عليه بالفشل"

03:07 م الإثنين 24 أغسطس 2020
الصين: التلاعب السياسي الذي تقوم به واشنطن "محكوم عليه بالفشل"

الصين

بكين - أ ش أ

أكدت الصين، اليوم الاثنين، أن أية محاولات لاحتواء الصين والحزب الشيوعي الحاكم، محكوم عليها بالفشل والهزيمة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم؛ تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مقابلة صحفية يوم الجمعة الماضي ردا على ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين في حالة حرب باردة، بأن المشاكل التي تعرقل تطور العلاقات بين البلدين تكمن في الحزب الشيوعي الصيني.

وقال جيان إن ما وصفه بـ "التلاعب السياسي الذي يقوم به وزير الخارجية الأمريكي وغيره من الساسة الأمريكيين في سبيل احتواء الصين والحزب الشيوعي الصيني، محكوم عليه بالفشل والهزيمة، وإن العلاقات الثنائية بين البلدين تواجه حاليا صعوبات كبيرة، والمسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الطرف الأمريكي وحده".

وأضاف جيان أن "بعض الساسة الأمريكيين أثاروا النزاعات من جانب واحد، واتخذوا سلسلة من الإجراءات للتدخل في الشؤون الصينية وإلحاق أضرار بالمصالح الصينية، فضلا عن تشويه السياسات الصينية الداخلية والخارجية بشكل كبير، ما قوض بشكل مباشر العلاقات الصينية الأمريكية".

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الصين التلاعب السياسي واشنطن الحزب الشيوعي وزارة الخارجية الصينية

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