بنجلاديش تضع خطة جديدة لنقل الروهينجا إلى جزيرة في خليج البنغال

دكا - (د ب أ):

قال مسؤول بارز في بنجلاديش، اليوم الإثنين، إن بلاده وضعت خطة جديدة لنقل عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا من مخيمات مزدحمة بالبر الرئيسي إلى جزيرة بحرية في خليج البنغال.

وقال وزير الخارجية مسعود بن مؤمن في دكا إنه من المتوقع أن يبدأ النقل الأولي لمسلمي الروهينجا إلى جزيرة بهاسان شار بعد تنفيذ برنامج "اذهب وشاهد" لمجموعات مختلفة.

وقال في ندوة عبر الإنترنت بعنوان "أزمة الروهينجا: وجهات نظر غربية وآسيوية وثنائية" نظمتها جامعة خاصة للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لهجرة الروهينجا: "سنجري قريبا زيارة الاستكشاف".

وأضاف أن عملية النقل يحتمل أن تبدأ بعد الرياح الموسمية التي تستمر بشكل عام حتى سبتمبر.

وقال مؤمن إن الحكومة سترتب زيارات لفريق من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ووسائل إعلام لرؤية الجزيرة، حيث تم بناء منازل ومرافق أخرى لاستيعاب 100 ألف شخص من الروهينجا.

وقال إن أكثر من 300 رجل وامرأة من الروهينجا، الذين تم نقلهم إلى الجزيرة في الآونة الأخيرة بعد إنقاذهم في البحر، في حالة جيدة.

وتخطط دكا منذ فترة طويلة لنقل اللاجئين الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار من المخيمات المكتظة في منطقة كوكس بازار جنوب شرق بنجلاديش إلى بهاسان شار، وهي جزيرة تبعد نحوالي 40 كيلومترا عن البر الرئيسي.

وبشكل إجمالي، يعيش أكثر من مليون مسلم من الروهينجا في بنجلاديش؛ وعبر ما يقرب من 750 ألف شخص إلى بنجلاديش هربا من الحملة العسكرية في راخين في ميانمار في أغسطس 2017.