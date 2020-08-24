وزير خارجية اليمن يبحث مع مسؤول بريطاني قضية الخزان "صافر"

عدن - أ ش أ

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، هاتفيا، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في اليمن على الصعيد السياسي، ومناقشة الجهود الأممية لتحقيق السلام والجهود الدولية المبذولة لحل قضية خزان النفط "صافر".

وشدد الحضرمي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - على أهمية اتخاذ مواقف حازمة تجاه مماطلة مليشيا الحوثي ورفضها السماح للفريق الأممي من الوصول لخزان صافر وتعمدها إبقاءه كقنبلة موقوتة وورقة ضغط سياسية متجاهلة الكارثة الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي يمكن أن يتسبب بها انفجار الخزان العائم أو تسرب النفط منه.

وأعرب الحضرمي، عن تقديره للموقف البريطاني الداعم لحل قضية خزان النفط "صافر"، موضحا أن قضية صافر أصبحت قضية رأي عام محلي ودولي، مؤكداً أهمية اتخاذ مجلس الأمن إجراءات حازمة لإجبار الحوثيين على وقف تلاعبهم ومماطلتهم بشأن الخزان بما في ذلك فرض عقوبات على القيادات الحوثية المتسببة في عرقلة معالجة هذه القضية.

وفيما يتعلق بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، أشار وزير الخارجية اليمني إلى أنه خطوة مهمة على الطريق الصحيح، مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق ما سينعكس إيجابيا على الوضع العام ويمكن مؤسسات الدولة من القيام بمهامها وحفظ الأمن والاستقرار وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.

وأكد الحضرمي، أن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض يهدف في الأصل إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى رأسها استقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية وذلك عن طريق توحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي.

من جانبه، أعرب الوزير البريطاني ،عن قلق بلاده بشأن وضع خزان النفط "صافر، مؤكداً دعم بريطانيا لليمن واستمرارها في بذل الجهود لحل قضية صافر، مجدداً الدعم لعملية السلام وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل التوصل إلى حل دائم ومستدام للازمة اليمنية.