رئيس صقلية يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة إيطاليا بسبب المهاجرين

روما - (د ب أ):

هدد رئيس صقلية، نيلو موسوميتشي، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الإيطالية، إذا لم يتم تنفيذ أمره بإخلاء الجزيرة من المهاجرين.

وأمر موسوميتشي بإغلاق جميع مراكز استقبال المهاجرين في صقلية، ونقل سكانها إلى خارج صقلية بحلول منتصف ليل الاثنين، إلا أن وزارة الداخلية وصفت المرسوم بأنه غير قابل للتنفيذ.

وقال موسوميتشي في مؤتمر صحفي: "إذا لم تقم الكيانات التي طُلب منها تنفيذ المرسوم بتطبيق ما فيه... فلن يكون أمامنا سوى خيار واحد فقط، وهو اللجوء إلى المحاكم".

وأضاف السياسي المنتمي للتيار اليميني إن إدارته ستكون مستعدة أيضا لإعطاء "يومين، أو ثلاثة، أو ثمانية أيام" أخرى للحكومة المركزية، في حال قبلت الامتثال لمطالب منطقته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها صدر اليوم الاثنين، إنها "تلتزم دائما بالحد من تأثير الضغط القوي الذي تسببه الهجرة على صقلية"، التي حملتها مسؤولية زيادة أعداد الوافدين من تونس.

وقالت إنه قد تم نقل نحو 3500 مهاجر من صقلية منذ شهر تموز/يوليو الماضي، وأكدت أنه بدأ منذ شهر أغسطس، إجراء اختبار لجميع المهاجرين القادمين عن طريق البحر، للتأكد مما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا.

وبرر موسوميتشي مرسومه بأنه يأتي لأسباب صحية، قائلا إن مراكز استقبال المهاجرين المكتظة، تشكل خطرا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.