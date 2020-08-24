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العراق: موعد زيارة الكاظمي إلى الرياض سيُحدد قريباً

12:21 م الإثنين 24 أغسطس 2020
العراق: موعد زيارة الكاظمي إلى الرياض سيُحدد قريباً

قحطان-الجنابي

وكالات:

قال السفير العراقي في السعودية، قحطان الجنابي، اليوم الاثنين، إن زيارة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، الى السعودية ستحدد قريبا.

وأكد في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، أن "السفارة العراقية في الرياض في تواصل مع الخارجية السعودية لتحديد الموعد النهائي لهذه الزيارة، وهناك حرص من الطرفين على إنجاحها والمضي قدماً في تطوير العلاقات".

وأضاف، أن "هناك توجها بين حكومتي العراق والسعودية على أن تكون العلاقة بينهما استراتيجية وقوية ومتينة، ولذلك كانت أول زيارة لمسؤول عراقي من الحكومة الحالية هو وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، نائب رئيس الوزراء، رئيس المجلس التنسيقي عن الجانب العراقي، إلى السعودية في شهر رمضان الماضي".

وكان من المقرر أن تتم زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى الرياض في منتصف الشهر الماضي، لكنها أجلت بسبب دخول العاهل السعودي إلى المستشفى.

قحطان الجنابي العراق الرياض مصطفى الكاظمي

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