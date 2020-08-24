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موريتانيا تفرج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من احتجازه بتهم فساد

11:58 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
موريتانيا تفرج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من احتجازه بتهم فساد

محمد ولد عبد العزيز

نواكشوط- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من موريتانيا أن السلطات أفرجت عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من احتجازه على خلفية اتهامات بالفساد.

وكان قد ألقي القبض على ولد عبد العزيز يوم الاثنين الماضي بناء على تقرير لجنة برلمانية حول الاتهامات بالفساد أثناء حكمه في الفترة بين عامي 2009 و 2019.

وينفي ولد عبد العزيز الاتهامات ويقول إن التحقيق غير قانوني.

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محمد ولد عبد العزيز موريتانيا تهم فساد

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