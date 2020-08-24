وزير الخارجية الألماني يزور أنقرة غدا لبحث الأوضاع في شرق المتوسط

أنقرة - (د ب أ):

يجري وزير الخارجية الألماني هايكو ماس غدا الثلاثاء زيارة عمل إلى العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم الاثنين، نقلته وكالة "الأناضول"، أن ماس سيلتقي نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأضافت أنه من المنتظر أن يناقش الطرفان العلاقات الثنائية، وعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي، وملف شرق البحر المتوسط، وغير ذلك من القضايا الإقليمية.