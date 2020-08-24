تونسيون يطردون الغنوشي من مسقط رأسه
وكالات:
طرد مواطنون من بلدة الحامّة، التابعة لمحافظة قابس جنوب شرق تونس، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وطلبوا منه الرحيل دون عودة إلى مدينتهم، في مؤشر على تنامي السخط الشعبي تجاهه، حسبما نقلت العربية الإخبارية.
وتعرض الغنوشي إلى موقف محرج خلال زيارته، مساء الأحد، لمدينة الحامّة، وهي مسقط رأسه ومعقل لأنصار النهضة، لمتابعة الوضع الصحي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد داخلها، عندما استقبله مواطنون بشعارات تطالبه بالرحيل وصرخوا في وجهه "ارحل".
وكان الغنوشي قد تصدر قائمة أسوأ الشخصيات السياسية في تونس التي لا يثق فيها التونسيون ولا يريدون منها أن تلعب دورا في مستقبل البلاد، في آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سيغماي كونساي" في شهر أغسطس ونشرت نتائجه صحيفة "المغرب" اليومية.
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