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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 23.4 مليون

10:18 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 23.4 مليون

إصابات كورونا حول العالم

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا المستجد أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 4ر23 مليون صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 23 مليونا و 420 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 1ر15 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 808 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والأرجنتين والمملكة المتحدة والسعودية وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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كورونا فى مصر

  • 97340

    عدد المصابين

  • 65927

    عدد المتعافين

  • 5262

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23546527

    عدد المصابين

  • 16039779

    عدد المتعافين

  • 811438

    عدد الوفيات

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