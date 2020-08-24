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سوريا: انقطاع الكهرباء في أنحاء البلد إثر انفجار في خط الغاز العربي

09:40 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
سوريا: انقطاع الكهرباء في أنحاء البلد إثر انفجار في خط الغاز العربي

ارشيفية

دمشق- (بي بي سي):

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا بأن انفجارا، وقع ليلا في خط أنابيب غاز رئيسي شمال غرب العاصمة دمشق، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في كافة أنحاء البلاد.

وقال وزير النفط السوري، علي غانم، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الانفجار هجوم إرهابي استهدف خط الغاز العربي، الذي يغذي محطات الكهرباء في جنوب سوريا.

وقال وزير الكهرباء، محمد زهير الخربوطلي، إن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، مشيرا إلى أنه بحلول الفجر تمت إعادة الكهرباء إلى عدة محافظات.

وأضاف الوزير أنه يجري إصلاح العطل، وأن الكهرباء ستعود إلى كافة المناطق بشكل تدريجي.

وتمتد شبكة أنابيب الغاز العربي من مصر إلى الأردن وسوريا.

ويأتي انقطاع الكهرباء في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ محادثات، ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، لمحاولة صياغة دستور جديد لسوريا.

كانت آخر مرة اجتمعت فيها الحكومة والمعارضة السورية وممثلو المجتمع المدني قبل تسعة أشهر، عندما انهارت المحادثات لأنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على جدول الأعمال.

وتحذر الأمم المتحدة من توقع تحقيق أي تقدم كبير باتجاه إنهاء الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ تسع سنوات، لكنها تأمل أن تمهد المحادثات، إذا سارت بشكل جيد، السبيل أمام حل سياسي أشمل.

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