الهند تسجل 61468 إصابة جديدة و836 وفاة بفيروس كورونا ومعدل التعافي 75%

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 61 ألفا و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليتجاوز إجمالي المصابين في البلاد الثلاثة ملايين و44 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين - حسبما ذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية- ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 57 ألفا و542 حالة، وذلك عقب تسجيل 836 حالة وفاة جديدة، مضيفة أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بلغت 3 ملايين و44 ألفا و 940 حالة، فيما ارتفعت حالات التعافي بين مرضى كوفيد-19 إلى 2 مليون و280 ألفا و566 شخصا، مما دفع معدل التعافي في البلاد إلى ما يقرب من 75 في المئة.

وتحتل الهند المركز الثالث من حيث عدد الإصابات عالميا، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل، ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.