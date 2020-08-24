الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 16 إصابة وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 16 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84967 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 5 حالات في شنجهاي، و3 حالات في كل من مقاطعات فوجيان وسيتشوان ويونان، وحالة في كل من مقاطعتي شنشي وشاندونغ؛ ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2418 حالة غادر منها 2203 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 30 شخصا غادروا المستشفيات أمس الأحد بعد تماثلهم للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 79925 شخصا، مشيرة إلى أن 13220 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1375 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 27 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 374 حالة منها 306 حالات وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4682 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 77 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 487 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4018 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و457 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.