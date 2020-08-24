نشطاء هونج كونج والشرطة يختبرون قانون الأمن القومي

هونج كونج - (د ب أ):

قال نشطاء في هونج كونج إن سلطات الإقليم والجماعات تختبر حدود تشريعات الأمن القومي الذي تم إقراره مؤخرا.

صدر تحذير شفهي لعضو في مجموعة "بيوبل باور" بانتهاك الأمن القومي في وقت متأخر من يوم الأحد بسبب ترديده شعارا مشتركا خلال حركة الاحتجاج في هونج كونج على مدار عام أثناء توزيع كمامات الوجه المجانية.

تعرض تام تاك تشي، نائب رئيس سلطة الشعب، وهي مجموعة محلية مؤيدة للديمقراطية كان من المقرر أن يترشح في انتخابات المجلس التشريعي لعام 2020 المؤجلة الآن، للتحذير لأنه هتف "خمسة مطالب، وليس أقل". وأرتدى "كمامة" في نهاية الهتاف حيث وزع كمامات وجه مجانية على الجمهور.

وفقًا للحكومة، تُعفى المجموعات المنخرطة في توزيع الإمدادات التي تساعد على منع انتشار فيروس كورونا من القيود المفروضة منذ أن وضعت بكين قانونا شاملا للأمن القومي في هونج كونج في 30 حزيران/يونيو الماضي.

اثار تام، الذي كان يردد شعارا باستخدام ميكروفون، انتباه الشرطة .

ويُحظر أداء أغنية "المجد لهونج كونج"، التي كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها نشيد يُغنى خلال العديد من الاحتجاجات التي استمرت طوال العام، في المدارس ، لكن قانونية غنائها لا تزال غامضة.