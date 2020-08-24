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مدير عام وكالة الطاقة الذرية الدولية يزور إيران الإثنين

03:07 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
مدير عام وكالة الطاقة الذرية الدولية يزور إيران الإثنين

رافايل جروسي

طهران - (د ب أ):
يعقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي اجتماعات رفيعة المستوى في طهران اليوم الاثنين في محاولة لإحراز تقدم في إحدى القضايا التي أدت إلى تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وقال جروسي قبل الزيارة إنه سيدفع من أجل الوصول إلى موقعين كان لدى الوكالة مؤشرات على وجود أنشطة نووية سابقة بهما.

وبدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طرح تساؤلات حول الموقعين قبل عام مضى، لكنها لم تتلق إجابات مرضية، ولم يُسمح لمفتشيها النوويين بزيارتهما.

ولا تتعلق المسألة بشكل مباشر بانتهاك إيران للبنود الرئيسية التي حددها الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، والذي كان يهدف إلى الحد من البرنامج النووي لإيران ومنعها من تطوير أسلحة نووية.

ومع ذلك استشهدت الولايات المتحدة برفض الوصول إلى المنشآت النووية وتكثيف الأنشطة النووية، كدليل على أنه لا يمكن الوثوق بطهران.

رافايل جروسي وكالة الطاقة الذرية الدولية إيران

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