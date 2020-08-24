هيئة الدواء والغذاء الأمريكية توافق على استخدام البلازما في علاج الحالات الطارئة بكوفيد-19
واشنطن - (د ب أ):
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الأحد على ترخيص باستخدام البلازما في علاج الحالات الطارئة من مرضى كوفيد-19.
وكان الرئيس الأمريكي قد أشاد بالاقتراح ووصفه بالاختراق التاريخي، حيث تم استخدام البلازما بالفعل في علاج أكثر من 70 الف شخص في الولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي تُجرى فيه دراسات حول العلاج بالبلازما في جميع أنحاء العالم، لم تظهر بعد أدلة مقنعة على فعالية العلاج.
وقالت هيئة الغذاء والدواء في إعلانها إن بلازما النقاهة "لا تمثل بعد معيارا جديدا للرعاية بناء على الأدلة المتوفرة حاليًا".
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