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العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بإعفاء مسؤولين في حرس الحدود

12:27 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بإعفاء مسؤولين في حرس الحدود

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وكالات:
أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر عددًا من الأوامر الملكية، التي تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين في البلاد، بسبب التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5000 تعد وتجاوزت العشرات في محافظة العلا.
وصدر أمر ملكي بإنهاء خدمة الفريق، عواد بن عيد بن عوده البلوي، مدير عام حرس الحدود، بإحالته إلى التقاعد.
إعفاء محافظي: أملج ، والوجه ورئيس مركز السودة، وكذلك إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
وأيضا إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات (المدينة المنورة، تبوك، وعسير).
كما شملت الإعفاءات كل من: أمين منطقة تبوك، رؤساء بلديات: أملج، الوجه، والسودة. وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
ومنحت الأوامر الملكية وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدا في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك، وفقا لـ "واس".
وأحالت الأوامر الملكية جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، إلى التحقيق من جهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وأن تتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.

سلمان بن عبد العزيز السعودية مشروع البحر الأحمر

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