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مسؤول أمريكي: تقليص نسب الوفيات بكورونا إلى 35% بعد استعمال "بلازما المتعافين"

11:54 م الأحد 23 أغسطس 2020
مسؤول أمريكي: تقليص نسب الوفيات بكورونا إلى 35% بعد استعمال "بلازما المتعافين"

دونالد ترامب

وكالات:
قال مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن استعمال "بلازما المتعافين" في علاج المصابين بكورونا عمل على تقليص نسب الوفيات إلى 35%.
فيما أكد ترامب، أن الولايات المتحدة جمعت عددا من عينات بلازما متعافين لعلاج مصابين بكورونا، لافتًا إلى أن بلاده تعمل على إزالة كل ما قد يؤخر التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.
وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، الأحد، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه سيتخذ قرارًا قريبًا بفاعلية "بلازما المتعافين" لمعالجة مصابي كورونا.
وتابع ترامب "هيئة العلاج والدواء الأميركية أصدرت تفويضا لعلاج كورونا من بلازما المتعافين".

ترامب أمريكا بلازما المتعافين فيروس كورونا

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