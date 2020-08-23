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كوشنر يرجح زيادة احتمالية الإمارات في الحصول على مقاتلات "إف 35" بسبب التطبيع مع إسرائيل

11:31 م الأحد 23 أغسطس 2020
كوشنر يرجح زيادة احتمالية الإمارات في الحصول على مقاتلات "إف 35" بسبب التطبيع مع إسرائيل

مستشار البيت الابيض جاريد كوشنر

وكالات:

أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إبرام الإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل يجب أن يزيد احتمال حصول الدولة الخليجية على مقاتلات "F-35" الأمريكية.

وقال كوشنر، في برنامج "فريد زكريا GBS"، المذاع على قناة "CNN"، ونقلته شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن هذا الموضوع أصبح قضية سياسية في إسرائيل خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، وأقر بأن الإمارات تحاول الحصول على طائرات "F-35" منذ فترة طويلة.

وأضاف: "المجموعة التي تريدهم ألا يحصلوا عليها (الطائرات) أكثر من غيرها هي إيران بوضوح لأنهم يقعون على مضيق هرمز مباشرة... والحقيقة هي أن اتفاقية السلام الجديدة هذه يجب أن تزيد من احتمال حصولهم عليها، لكنها شيء نقوم بمراجعته".

وتابع كوشنر: "من الواضح أننا سننظر إلى التقييم، وسنفعل كل شيء وفقا للمعايير الصحيحة، لكنه أمر تبحثه وزارة الخارجية والجيش الأمريكي".

وسبق أن ذكرت "CNN" الأسبوع الماضي أن محاولة سرية قام بها كوشنر لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "F-35" الشبح، للإمارات تسببت في حدوث ارتباك وإحباط بين الوكالات ولجان الكونغرس التي من الطبيعي أن تشارك في مثل هذه الصفقة، لكنها تركت دون علم بذلك.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن كوشنر يدعم مناقشات الإدارة مع الإمارات بشأن بيع الأسلحة المتقدمة، والتي قادها ميغيل كوريا، مدير مجلس الأمن القومي الأول للشرق الأوسط.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

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