قادة غرب أفريقيا يخففون موقفهم بشأن عودة رئيس مالي المستقيل إلى منصبه

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أنه ربما لم يعد يسعى قادة غرب أفريقيا من أجل عودة رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا المستقيل، إلى منصبه، وذلك بعد المرحلة الأولى من المحادثات مع المجلس العسكري الذي سيطر على البلاد قبل أيام.

ويأتي هذا الموقف المخفف بعد أن قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يوم الخميس الماضي إنها ستسعى لإعادة كيتا إلى منصبه.

وكان وفد من المجموعة بقيادة الرئيس النيجيري الأسبق جودلاك جوناثان، قد وصل إلى باماكو أمس السبت لعقد محادثات تهدف إلى إعادة الوضع لما كان عليه قبل الانقلاب.

ونقلت بلومبرج عن مسؤول مطلع لم تكشف عن هويته أن المجلس العسكري قدّم لوفد "إيكواس" خارطة طريق أظهرت أنه سيتم انتخاب رئيس جديد بطريقة ديمقراطية في غضون عام.

كانت قوات عسكرية متمردة أجبرت كيتا على الاستقالة يوم الثلاثاء الماضي، وأعلنت عن تشكيل لجنة انتقالية ستجرى انتخابات قريبا.

والتقى الوفد مع إبراهيم أبو بكر كيتا الذي اعتقل بعد الانقلاب وأجبر على الاستقالة.

وكانت مجموعة "إيكواس" طالبت قبل عدة أيام الجنود بالعودة إلى ثكناتهم دون إبطاء.

يشار إلى أن المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن حكومتها تدعم مساعي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإيجاد حل سياسي للمشكلة في مالي.

يشارك الجيش الألماني "بوندسفير" بمهمتين أمنيتين لهما علاقة بمالي والساحل الأفريقي.