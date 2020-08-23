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الشرطة الألمانية تتولى حماية المعارض الروسي نافالني أثناء علاجه بالمستشفى

11:07 م الأحد 23 أغسطس 2020
الشرطة الألمانية تتولى حماية المعارض الروسي نافالني أثناء علاجه بالمستشفى

الشرطة الالمانية

برلين - (د ب أ)

قال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية "بي كيه أيه" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، إن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، يخضع لحماية الدولة الألمانية من جانب الشرطة أثناء علاجه بمستشفى برلين للاشتباه في تسميمه في سيبيريا.

وقال متحدث باسم الحكومة إن الدولة توفر مبدئيا الحماية الشرطية لأليكسي نافالني.

ومكتب الشرطة الجنائية الألمانية، مسؤول عن حماية مسؤولي الحكومة وكذلك الضيوف الأجانب خلال زيارات رسمية.

وكان تم نقل نافالني جوًا إلى موسكو، ومنها إلى ألمانيا أمس السبت، حيث لا يزال يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة بمستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية.

وقال فريقه إنه تم تسميمه في سيبيريا. وقال أطباء روس أنه لا يوجد دليل على تسميمه ، وأضافوا أنه يمكن أن يكون يعاني من اضطراب في التمثيل الغذائي.

الشرطة الألمانية المعارض الروسي أليكسي نافالني

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