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حقوق الإنسان الليبية: جرحى في مظاهرات طرابلس بعد إطلاق النار من قبل مسلحين

10:42 م الأحد 23 أغسطس 2020
حقوق الإنسان الليبية: جرحى في مظاهرات طرابلس بعد إطلاق النار من قبل مسلحين

الليبيون في طرابلس يتظاهرون ضد حكومة السراج

وكالات

قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن هناك إطلاق نار على المتظاهرين في طرابلس، حسبما ذكرت "العربية".

وتابعت المنظمة الليبية، أن إطلاق النار أسفر عن سقوط جرحى من صفوف المتظاهرين.

وأفادت العربية، بأن هناك أنباء غير مؤكدة تشير إلى سقوط قتلى من المتظاهرين، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

وبثت قناة "ليبيا الحدث" مساء اليوم الأحد، مقاطع فيديو يظهر فيه ميليشيات يطلقون النار على متظاهرين نددوا بفساد حكومة السراج وسوء الأحوال المعيشية.
وكانت تظاهرات خرجت في طرابلس تطالب بضرورة الحفاظ على ماتبقى من أرض الوطن، ومن ينهب مقدرات الشعب الليبي.

تظاهرات ليبيا حكومة السراج اطلاق نار ليبيا حقوق الإنسان

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