حقوق الإنسان الليبية: جرحى في مظاهرات طرابلس بعد إطلاق النار من قبل مسلحين

وكالات

قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن هناك إطلاق نار على المتظاهرين في طرابلس، حسبما ذكرت "العربية".

وتابعت المنظمة الليبية، أن إطلاق النار أسفر عن سقوط جرحى من صفوف المتظاهرين.

وأفادت العربية، بأن هناك أنباء غير مؤكدة تشير إلى سقوط قتلى من المتظاهرين، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

وبثت قناة "ليبيا الحدث" مساء اليوم الأحد، مقاطع فيديو يظهر فيه ميليشيات يطلقون النار على متظاهرين نددوا بفساد حكومة السراج وسوء الأحوال المعيشية.

وكانت تظاهرات خرجت في طرابلس تطالب بضرورة الحفاظ على ماتبقى من أرض الوطن، ومن ينهب مقدرات الشعب الليبي.