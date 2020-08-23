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ميليشيات تطلق النار على متظاهرين ليبيين في العاصمة طرابلس

10:27 م الأحد 23 أغسطس 2020
ميليشيات تطلق النار على متظاهرين ليبيين في العاصمة طرابلس

متظاهرين ليبيا - ارشيفية

طرابلس - (أ ش أ):
بثت قناة "ليبيا الحدث" مساء اليوم الأحد، مقاطع فيديو يظهر فيه ميليشيات يطلقون النار على متظاهرين نددوا بفساد حكومة السراج وسوء الأحوال المعيشية.
وكانت تظاهرات خرجت في طرابلس تطالب بضرورة الحفاظ على ماتبقى من أرض الوطن، ومن ينهب مقدرات الشعب الليبي.

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ليبيا طرابلس حكومة السراج

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