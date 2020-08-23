أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

مركز الأعاصير الأمريكي: العاصفة "ماركو" تتحول إلى إعصار

10:09 م الأحد 23 أغسطس 2020
مركز الأعاصير الأمريكي: العاصفة "ماركو" تتحول إلى إعصار

العاصفة ماركو تتحول إلى إعصار

واشنطن - (د ب أ)

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن العاصفة أصبحت أكثر قوة وتحولت إلى إعصار.

بلغت أن شدة رياح الإعصار بلغت 75 ميلا في الساعة، مع هبات من الرياح بسرعات أعلى، أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد.

ومن المتوقع حدوث عاصفة تهدد الحياة ورياح بقوة على طول أجزاء من ساحل الخليج الأمريكي.

وتبعد العاصفة نحو 300 ميل عن جنوب شرق مصب نهر مسيسيبي.

الأعاصير العاصفة الإعصار ماركو ساحل الخليج الأمريكي

الخبر التالى:

مصدر عراقي: اعتقال 5 دواعش لدى تسللهم عبر الحدود مع سورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حلم باريس يتبخر.. بايرن بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة