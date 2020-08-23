مركز الأعاصير الأمريكي: العاصفة "ماركو" تتحول إلى إعصار

واشنطن - (د ب أ)

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن العاصفة أصبحت أكثر قوة وتحولت إلى إعصار.

بلغت أن شدة رياح الإعصار بلغت 75 ميلا في الساعة، مع هبات من الرياح بسرعات أعلى، أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد.

ومن المتوقع حدوث عاصفة تهدد الحياة ورياح بقوة على طول أجزاء من ساحل الخليج الأمريكي.

وتبعد العاصفة نحو 300 ميل عن جنوب شرق مصب نهر مسيسيبي.