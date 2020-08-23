ترامب يوجه بتدابير طارئة لولاية لويزيانا بسبب الأعاصير

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الاستوائية.

وذكر بيان للمكتب الصحفي بالبيت الأبيض اليوم أنه بموجب هذا الإجراء يخول الرئيس ترامب لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ كافة جهود الإغاثة في حالات الكوارث والتي تهدف إلى تخفيف المعاناة التي يتعرض لها السكان المحليون جراء العواصف وتقديم المساعدة المطلوبة لهم وإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة.

وأضاف البيان أنه سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة من المساعدات الفيدرالية المباشرة وسداد تكاليف الرعاية الجماعية والإخلاء ودعم المأوى في المناطق المستهدفة وتعيين مسئول للتنسيق الفيدرالي لعمليات التعافي في المناطق المتضررة.

وكانت ولاية لويزيانا قد أمرت اليوم السكان في المناطق الساحلية على الأخص بإخلاء منازلهم وسط توقعات باجتياح إعصارين متعاقبين هذا الأسبوع هما عاصفة ماركو الاستوائية غدا الاثنين وبعدها عاصفة لورا يوم الخميس المقبل.