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البحرين وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون العسكري والعلاقات الاستراتيجية

08:35 م الأحد 23 أغسطس 2020
البحرين وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون العسكري والعلاقات الاستراتيجية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

المنامة - (أ ش أ):
بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، مع الفريق بحري صمويل بابارو قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الجديد، تعزيز التعاون العسكري والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ذكرت وكالة الانباء البحرينية "بنا"، أن العاهل البحريني، استقبل قائد الأسطول الخامس الأمريكي الجديد، وهنأه بمناسبة تسلمه مهام عمله، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح لتحقيق كل ما يخدم قضايا الأمن والسلام في المنطقة.
وأعرب العاهل البحريني عن اعتزازه بما يجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية وروابط تاريخية وثيقة كحلفاء وشركاء، منوهًا بما يشهده التعاون الثنائي من تطور مستمر؛ لاسيما في الميادين العسكرية والدفاعية، مؤكدًا أن العلاقات البحرينية - الأمريكية مبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والحرص المشترك على تحقيق جميع أهداف ومصالح البلدين والشعبين الصديقين.
شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث مجريات الأحداث في المنطقة.

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